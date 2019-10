La verità sui trafficanti di uomini, solidarietà dell’Odg a Nello Scavo

Ancora un giornalista seriamente minacciato e da venerdì scorso sotto tutela della polizia. Si tratta di Nello Scavo, catanese, con un passato a La Sicilia e oggi cronista e inviato di Avvenire al quale va la solidarietà e il pieno sostegno dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Il collega si è occupato di migranti e dei trafficanti di esseri umani, mettendo in luce in particolare il ruolo di uno di questi, conosciuto come Bija di cui, con uno scoop, documentò la sua strana presenza in Sicilia, nell’ incontro di Mineo del 2017 tra le autorità italiane e le libiche per definire un accordo che consentisse di bloccare le partenze di profughi in arrivo sulle nostre coste. Ora le minacce che fanno capire come Nello Scavo abbia colto nel segno.

“Come Ordine – dichiara il presidente Giulio Francese – esprimiamo la nostra affettuosa vicinanza al collega, certi che non si lascerà intimidire e rafforzerà i propri sforzi per raccontare la verità sugli interessi economici e le atrocità che si celano dietro il disumano traffico di migranti”.

