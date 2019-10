A20: svincolo di Giostra chiuso per chi viene da Palermo

Dureranno circa un mese i lavori in tangenziale necessari alla messa in sicurezza del viadotto Ritiro per il rifacimento di questo grande ponte, più volte inaugurato ma mai definitivamente ultimato.

Per chi proviene da Palermo quindi, il primo svincolo utile per andare a Messina tornerà ad essere quello di Boccetta. Questo sino al 19 novembre, quando proprio l’uscita di Giostra, diverrà obbligatoria per tutti i mezzi, per raggiungere la città, bypassando lo stesso adiacente viadotto in via di smontaggio.

