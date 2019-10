Il San Fratello stordisce il Rosmarino: Calabrese&company calano il poker

di FraPè – Un ASD San Fratello molto lontano da quello visto al Gagliani qualche settimana fa contro il Futura. La squadra di Reale trascinata dall’ “eterno giovinetto” Delfio Calabrese travolge un frastornato Rosmarino non nuovo alle goleade dei Nero-Verdi già incontrati in occasione della Coppa Sicilia.

I granata non sono mai pericolosi se non una volta soltanto con un tiro parato magistralmente dal portierone Versaci.

Il primo tempo si chiude con il San Fratello in vantaggio: eurogol di Carbonetto. Soltanto la frenesia e la poca lucidità negano la rete ai nero verdi che nella ripresa con ben cinque cambi calano il poker ai ragazzi di mister Tomasi.

La squadra padrone di casa opera un infinito possesso palla, con fraseggi e geometrie di buona fattura dimostrando qualità tecnico-tattiche non indifferenti. Il raddoppio avviene al 50’:azione travolgente con Bontempo, Carroccetto e Cortese che crossa ma la palla viene toccata con la mano da un giocatore avversario, per l’arbitro Gabriele Vallelunga della Sezione di Palermo non ci sono dubbi, rigore. Dal dischetto il capitano Calabrese non sbaglia siglando il gol del 2 a 0.

Il Rosmarino continua la sua presenza in campo da semplice comparsa lasciando al San Fratello il ruolo di assoluto protagonista che con Calabrese vengono “puniti” per la terza volta: il capitano nero verde sfrutta un assist di Naro entrato al posto di La Marca e, mette dentro eurogol anche per lui. Il Gagliani è in delirio, ma non è ancora finita. Un detto dice che i vecchi come i bambini sono capricciosi, il 43enne Calabrese non è da meno, ancora una volta sfrutta un altro assist del solito Naro e mette in rete. Non c’è più partita , il Rosmarino è annichilito da un vento impetuoso dai colori nero verdi.

“Sono davvero soddisfatto del percorso fin qui fatto, bravi tutti, Calabrese lo conosciamo tutti, voglio evidenziare la reazione dei miei cinque ragazzi che sono entrati nel corso del secondo tempo, hanno dimostrato senso di responsabilità dando ognuno il proprio contributo in maniera lodevole, questo significa che siamo squadra e che tutti siamo utili e nessuno è indispensabile” queste le parole di Antonio Reale.

Il mister sanfratellano con la sua armata è ad un punto dalle prime (Aquila, Futura e Sfarandina) pensando già alla prossima con il Mistretta, dove si prevede un bel duello.

ASD San Fratello- ASD Rosmarino 4-0

San Fratello: Versaci 7.5, Carrocetto 7(Salanitro7), GalatiG. 7, Margò 7(Morello A.7), Drago 7, Cortese7, La Marca 7(Naro7), Bontempo 7(Vitale7), Calabrese 7.5, Carbonetto 7.5(Caprino), Marino 7. All. Reale 8

