Strepitosa vittoria a Borgosesia per la Irritec Capo d’Orlando

I biancorossi hanno sbancato il parquet piemontese per 62 a 67 in un finale al cardiopalmo. La squadra allenata da coach Condello ha praticamente dominato per 35 minuti mantenendo costantemente un buon margine di vantaggio su Valsesia. E’ Enrico Di Coste a farsi sentire sotto canestro nel primo parziale che si chiude con i paladini avanti di uno (16-17). Ma è nel secondo quarto che la Costa d’Orlando accelera e grazie alle giocate di Avanzini, Crusca, Bolletta e Ferrarotto riesce a tracciare un solco significativo andando negli spogliatoi avanti di otto lunghezze (26-34). Al rientro dall’intervallo lungo Riccio e compagni continuano a macinare gioco mantenendo l’inerzia della gara ben salda dalla propria parte. Valsesia accusa il colpo ma nel finale di parziale riesce a ricucire parzialmente lo strappo pareggiando il conto dei punti nel terzo quarto (19-19). L’ultimo parziale vede la rimonta dei padroni di casa che riescono anche a portarsi sul meno 2 (62-64). Ma, come già visto in questa stagione, la Costa d’Orlando dimostra grande concentrazione e freddezza riuscendo nuovamente a allungare ed a vincere in Piemonte per 62 a 67. Quattro giocatori in doppia cifra per la Irritec Costa d’Orlando che vince la sua prima gara esterna di questa nuova stagione in serie B consolidando un’ottima posizione in classifica con tre vittorie in cinque gare disputate.

Tabellino

Gessi Valsesia Basket Borgosesia – Irritec Capo d’Orlando 62-67 (16-17, 10-17, 19-19, 17-14)

Gessi Valsesia Basket Borgosesia: Cazzolato 17 (3/6, 2/9), Petracca 15 (3/6, 2/3), Di Meco 8 (2/3, 0/0), Bedini 8 (1/2, 2/5), Ingrosso 7 (2/4, 0/6), Ambrosetti 4 (2/3, 0/4), Cinalli 2 (1/1, 0/2), Faragalli 1 (0/2, 0/1), Dosic 0, Robino , Rossi, Vercelli.

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 33 7 + 26 (Federico Ingrosso 7) – Assist: 16 (Federico Ingrosso 5)

Irritec Capo d’Orlando: Di Coste 14 (6/7, 0/0), Crusca 12 (4/4, 1/5), Riccio 10 (2/5, 2/6), Ferrarotto 10 (2/5, 1/5), Bolletta 9 (3/5, 0/3), Avanzini 9 (4/7), Perez 3 (1/3, 0/2), Spasojevic 0 (0/2), Ciccarello, Teghini 0.

Tiri liberi: 11 / 18 – Rimbalzi: 34 6 + 28 (Luca Bolletta 11) – Assist: 13 (Alessio Ferrarotto 4)

