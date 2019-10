La Stampa Cinese scrive sull’inaugurazione della casa natale del Beato Gabriele Allegra

di Fra Giuseppe Maggiore – Qualche settimana fa avevamo scritto sull’inaugurazione della casa natale del Beato Gabriele Allegra, originario di San Giovanni la Punta, Frate Francescano appartenente alla Provincia dei Frati Minori di Sicilia e autore della traduzione della Sacra Scrittura in lingua cinese.

All’inaugurazione c’era un gruppo proveniente dal paese asiatico, guidato da Fra Matthias e Suor Lucy, promotrice dell’acquisto della casa natale del Beato Gabriele. Ciò che colpisce è l’amore dei cinesi nei confronti del Frate siciliano, tanto da donargli il luogo dove nacque per dare una possibilità in più a tutti i fedeli siciliani e cinesi di venerarlo.

La notizia dell’inaugurazione ha superato i confini siculi tanto che l’evento è stato raccontato dai giornali cinesi in lingua madre e, in inglese per la comunità internazionale di Hong Kong, segno che Frate Gabriele Allegra è ancora ricordato in quella terra che la visto missionario della Parola tra i più poveri dal 1931 sino al 1976 anno della sua morte.

Nella pagina Fb “Gabriele Fra le Genti” curata da Chiara Allegra, nipote del Beato, si legge: “Ringraziamo il buon dio per questo traguardo raggiunto! I giornali cinesi pubblicano l’inaugurazione della ristrutturata casa natale del beato Gabriele M. Allegra! Preghiamo il beato affinché’ ci aiuti a rendere questa casa un centro di preghiera e di cultura! Un grazie di cuore a tutti gli amici cinesi che ci hanno aiutato a realizzare questo sogno.”

