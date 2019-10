Al teatro Clan Off sabato 26 ottobre arriva “Le mille bolle blu”

Cresce l’attesa per l’avvio di RIFLESSIONI, la nuova stagione del Clan Off Teatro, diretta da Mauro Failla e Giovani Maria Currò. E si comincia con una meravigliosa storia scritta da Salvatore Rizzo: a novembre saranno undici anni dal debutto (al Teatro Montevergini di Palermo nel 2008) de «Le mille bolle blu», meravigliosamente interpretato e diretto da Filippo Luna che da allora non ha mancato una stagione, vantando un numero considerevole di repliche (in Sicilia e altre regioni d’Italia, dalla Lombardia al Veneto, all’Umbria) e registrando consensi unanimi di pubblico e critica.

Lo spettacolo, che nel 2010 è valso a Filippo Luna il premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro per l’interpretazione, torna adesso a Messina (dove è già andato in scena nel febbraio 2012 alla Sala Laudamo per il cartellone di prosa del Teatro Vittorio Emanuele) sul palcoscenico dello spazio di via Trento, sabato 26 ottobre alle 18:30 e in replica alle 21:30 e domenica 27 ottobre, unica replica, alle ore 18:30.

Tratto dall’omonimo racconto di Salvatore Rizzo, pubblicato in «Muore lentamente chi evita una passione – Diverse storie diverse» (Pietro Vittorietti Editore), «Le mille bolle blu» è la storia di Nardino ed Emanuele, barbiere di borgata il primo, avvocato della buona borghesia il secondo, e del loro amore che nasce nella Palermo degli anni Sessanta e scorre clandestino lungo trent’anni, parallelo a una vita “ufficiale” di irreprensibili mariti e padri di famiglia. Alla morte di Emanuele segue la struggente e malinconica rievocazione di Nardino e, sull’eco di alcuni brani musicali che hanno segnato quei decenni, si vivificano l’amore, la passione, la gelosia, i timori di quel rapporto. Si grida persino la rabbia per un dolore al quale non è consentito urlare.

LE MILLE BOLLE BLU

Di Salvatore Rizzo

Diretto ed interpretato da Filippo Luna

Spettacolo vincitore del premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 2010

Sabato 26 ottobre, ore 18.30 ed ore 21.30

Domenica 27 ottobre, ore 18.30

Clan Off Teatro, via Trento n.4

Info e prenotazioni al 388 811.06.18

Indispensabile la prenotazione

