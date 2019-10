Disposizioni per la commemorazione dei defunti 2019 a Messina

Le ditte autorizzate che operano all’interno del Gran Camposanto e dei cimiteri rurali potranno svolgere la loro attività entro e non oltre oggi, venerdì 25; dovranno procedere alla messa in sicurezza e/o chiusura di tutti i tumuli, alla posa di eventuali lapidi sia a muro che a terra provvedendo alla rimozione dei materiali di risulta e di cantiere; alla pulizia delle aree di pertinenza, occupate dall’attività autorizzata, lasciando libere le strade di accesso, rimuovendo inoltre l’eventuale scarrabile, adibito alla raccolta dei rifiuti da demolizione. Per la grande affluenza di visitatori, in occasione della Commemorazione dei Defunti, da giovedì 31 a domenica 3 novembre, sarà vietato l’accesso al Gran Camposanto alle autovetture private autorizzate ed anche a quelle munite di pass per i soggetti diversamente abili, pertanto l’utenza interessata potrà accedervi anticipando la visita ai Defunti nei giorni precedenti a giovedì 31.

La ricezione dei cortei funebri e delle salme, giovedì 31, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre, sarà effettuata per tutta la giornata dall’ingresso del Gran Camposanto, lato Baglio. I cimiteri suburbani anticiperanno a lunedì 28 la consueta chiusura settimanale e rimarranno aperti giovedì 31. Aggiornamenti ed informazioni inerenti alla Commemorazione dei Defunti saranno pubblicati sul sito www.cimiterimessina.it .

