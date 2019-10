La scossa tanto auspicata viene ancora rimandata e il FC Messina non va oltre il pareggio contro l’Acireale. Un match pieno di sfumature quello del “F.Scoglio”, che vede la formazione di Pagana in vantaggio per ben due volte e protagonista di un ottimo primo tempo, dove le consuete trame peloritane stentano a decollare. La seconda parte di gara è prepotentemente di marca locale, ma proprio sul più bello, un Acireale messo all’angolo e in ovvia difficoltà per le espulsioni di De Felice e Raucci, non subisce il gol del definitivo K.O.

Al termine della decima giornata, il FC Messina viaggia ad undici punti in classifica a metà del raggruppamento I, a cinque lunghezze dalla zona play off e stecca una gara che avrebbe dato un importante slancio.

La grana Melillo, assente dell’ultimo minuto per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro, complica i piani di formazione, con lo schieramento in avanti di un Aladje non al 100%. Oliva rileva Aiello tra i pali, per il resto confermato lo scacchiere capace di pareggiare al “Giraud” di Torre Annunziata.

CRONACA

Primo tempo

Dopo un solo giro di lancette,Fc Messina vicino al vantaggio con Carbonaro che gira a lato un cross di Bevis. Al 15′ l’Acireale passa in vantaggio con un tiro dalla distanza di Rizzo che sorprende Oliva. Il vantaggio dura pochi secondi perchè il Fc Messina pareggia con il colpo di testa di Carbonaro su punizione di Coria. Al 28′ ancora dai piedi di Coria, pallone sulla testa di Aladje ma Pitarresi para. Al 33′ l’Acireale torna in vantaggio: cross di Rizzo e tap in di De Felice da pochi passi. Poi doppio tentativo di Arena ma Oliva è bravo in entrambe le occasioni. L’ultima occasione del primo tempo al 42′ sul sinistro di Coria alto.

Secondo tempo

Al 3′ vicino al pareggio l’Fc Messina con la girata di Fissore che Pitarresi blocca. Al 13′ ospiti in dieci uomini per l’espulsione di De Felice. Al 14′ ancora Pitarresi miracoloso sul colpo di testa di Fissore. Al terzo tentativo il difensore trova il pareggio con un colpo di testa che vale il 2-2. Il Fc Messina cerca la vittoria e preme: al 31′ rovesciata di Carrozza e Pitarresi anticipa in presa Carbonaro. Al 37′ l’Acireale resta in nove uomini per l’espulsione ai danni di Raucci. I giallorossi ci provano in tutti modi, ma i i tentativi di Dambros e Carbonaro non trovano il bersaglio grosso.

FC MESSINA-ACIREALE 2-2

Marcatori: 15′ Rizzo (A), 17′ Carbonaro, 33′ De Felice (A), 17′ st Fissore

Fc Messina: Oliva, Giuffrida (49′ st Miele), Marchetti D., Carbonaro, Fissore, Aladje, Casella, Brunetti (28′ st Carrozza), Correnti, Coria, Bevis (32′ st Dambros). A disp.: Aiello, Quitadamo, Camara, Pini, Gioria, Chiappino. All: Costantino

Acireale: Pitarresi, De Felice, Raucci, Barcio (43′ st Chiacchio), Sicignano, Orlando, Arena (18′ st Cannino), Ba, Ndiaye (41′ st Barbagallo), Rizzo, Diop (9′ st Crispini). A disp.: Rao, Silvestri, Fazio, Savanarola, Piazza. All: Pagana

Arbitro: Castellone di Napoli

Assistenti: Perali di Chiari e Lipari di Brescia

Ammoniti: Pitarresi (A), Raucci (A), Giuffrida (M), De Felice (A), Rizzo (A), Correnti (M), Crispini (A), Carbonaro (M), Coria (M)

Espulsi: 12′ st De Felice (A – doppia ammonizione), 37′ st Raucci (A – doppia ammonizione)

Recupero: 1′ e 4′

