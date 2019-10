Tennis, serie A1: il Ct Vela centra il tris battendo per 5 a 1 il Tc Prato

Tre su tre. Il Ct Vela Messina non sbaglia un colpo, infila la terza vittoria consecutiva battendo per 5 a 1 il Tc Prato e resta a punteggio pieno nel gruppo 4 del campionato a squadre di serie A1.

La formazione del capitano Gino Visalli parte subito bene vincendo i primi tre singolari in due set con Gianluca Naso (altra gran partita del tennista siciliano contro Horansky), Fausto Tabacco (6-4 6-0 su Stefanini) e Trungelliti (Arguello si ritira nel secondo set). La sconfitta di Giorgio Tabacco con Iannaccone aprirebbe la sfida ai doppi che, di fatto, non si disputano in virtù delle precarie condizioni fisiche dei due tennisti ospiti ritiratisi nei singolari.

Un’affermazione che lancia i peloritani a 9 punti in classifica sempre più soli al comando del raggruppamento. Venerdì trasferta a Napoli con il Tc Vomero e domenica prossima match casalingo con Maglie per tentare di consolidare la piazza che porta alla poule scudetto.

Ct Vela Messina – Tc Prato 5-1

Naso b. Horansky 6-3 4-1 rit.

F. Tabacco b. Stefanini 6-4 6-0

Trungelliti b. Arguello 6-2 2-4 rit.

Iannaccone b. G. Tabacco 6-4 6-1

Naso-Trungelliti b. Horansky-Stefanini 15-0 rit.

A.Famà-F.Tabacco b. Iannaccone-Arguello 1-0 rit.

Risultati terza giornata

Ct Vela Messina – Tc Prato 5-1; Tc Vomero-Ct Maglie 4-2.

Classifica: Ct Vela Messina 9; Tc Vomero 4; Tc Prato 2; Ct Maglie 1.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it