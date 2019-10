Interventi di potatura alberature cittadine: seduta della i commissione consiliare

Presieduta dal consigliere Libero Gioveni, si è svolta stamani nella I Commissione consiliare con delega all’Arredo Urbano una seduta dedicata agli interventi di potatura programmati in città. Alla riunione hanno preso parte l’assessore al ramo Massimiliano Minutoli, l’esperto dell’Amministrazione agronomo Saverio Tignino e i tecnici del dipartimento arch. Cacopardo e geom. Mucari.

Dal dibattito è emerso che circa l’85 per cento delle alberature è in un discreto stato di conservazione e quindi saranno salvaguardate. “Inoltre – ha affermato Gioveni – è già stata affidata ad una ditta di Napoli una gara dall’importo di 1 milione di euro che consentirà di intervenire radicalmente in tutta la città, dando chiaramente priorità agli alberi a rischio schianto o a quelli i cui rami lambiscono le abitazioni. A tal proposito – ha proseguito il Presidente – è stato confermato dall’Assessore e dai tecnici che per questi lavori la ditta si affiderà a sei squadre, una per ogni Circoscrizione”.

“Infine – ha concluso Gioveni – si sta ultimando anche una perizia su villa Dante che riguarderà naturalmente una riqualificazione più generale della struttura”.

