L’A.S.D Orlandina 1944, male la prima davanti ad un ottimo Real Caldora

Un promettente gioco s’intravede nelle avversarie nella partita d’inizio campionato al comunale “Antonio Cipriano”. Sono l’A.S.D Orlandina 1944 e il Real Caldora che in pareggio sull’1 a 1 chiudono al fischio di fine primo tempo. Al gol di Andrea Fugazzotto al 19′ (Real Caldora) risponde al 28′ Fabio Lo Presti dell’Orlandina.

Nella ripresa il Real Caldora passa in vantaggio al 51′ con Pino Romulo su rigore decretato per fallo di mano ed espulsione di Consiglio. Lo stesso Romulo aumenta le distanze al 61′. Quindi al 69′ un errore dal dischetto di Fabrizio Bodanza (Orlandina 1944). La squadra paladina rientra comunque in partita grazie all’autogol di Pietro Saia. Nel recupero il gol di Naquali (Real Caldora) porta le squadre sul risultato finale di Orlandina1944 – Real Caldora 2-4.

Orlandina 1944 – 1 Rocchetta Giuseppe 2 Crimi Stigliolo Sebastiano 3 Lo Presti Fabio 4 Consiglio Giuseppe 5 Giallanza Fabrizio 6 Artale Giuseppe 7 Gugliotta Brian 8 Lombardo Luigi Calogero 9 Bodanza Fabrizio (80′ Zingales) 10 Lazzaro Andrea 11 Mazzone Luca

A disposizione: 12 Federico Fierro 13 Mentesana Luca 14 Fierro Gabriel 15 Artale Tomas 16 Fierro Giuseppe 17 Ferro Frassino Matteo 18 Zingales Vincenzo

Real Caldora – 1 Proto Luigi 2 Riccardo Torre 3 Salvatore Cutugno 4 Truscello Antonio 5 Saia Pietro Tindaro 6 Bartolone Salvatore (78′ Bilardo) 7 Calabro Carmelo 8 De Matteis Fabio 9 Pino Romulo 10 Quattrocchi Pietropaolo 11 Fugazzotto Andrea (24′ 1T Naquali )

A disposizione: 13 Daniele Foti 14 Giuseppe Morena 15 Sebastian Floridian Doga 16 Milone Giuseppe 17 Naquil Bilel Francesco 18 Barca Francesco 19 Piccolo Francesco 20 Bilardo Antonino 21 Etna Nicol

ARBITRO: Marco De Prisco

MARCATORI: 19′ Fugazzotto Andrea (Real Caldora) 28′ Lo Presti Fabio (Orlandina 1944) 51′, 61′ Pino Romulo (Real Caldora) (Orlandina 1944) Aut. Saia Pietro (Orlandina 1944) 90+1 Naquali (Real Caldora)

SOSTITUZIONI: 24′ Sostituzione nel Real Caldora. Entra Naquali esce Fugazzotto 78′ Sostituzione nel Real Caldorra. Entra Bilardo esce Bartolone

NOTE: Espulsione 52′ Consiglio (Orlandina 1944) Ammoniti 53′ Bartolone (Real Caldorra) 69′ Errore dal dischetto di Bodanza (Orlandina 1944).

