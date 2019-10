Bando di concorso pubblico per la copertura di 46 posti di agente di Polizia Municipale: in pubblicazione la banca dati per la prova preselettiva

È in pubblicazione all’Albo Pretorio e alla sezione Avvisi sul sito istituzionale del Comune, la Banca Dati dei quesiti per la prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e determinato, di 46 posti di Agente di Polizia municipale, categoria giuridica C – posizione economica C1 – per il biennio 2019/2020 (28 unità nel 2019 e 18 unità nel 2010).

La Banca Dati dei quesiti relativi alle materie previste dal bando pubblico è elaborata dalla ditta Ales a.r.l. incaricata dal Comune per il servizio di espletamento della prova preselettiva. Per eventuali segnalazioni (refusi tipografici o quant’altro ritenuto rilevante) è possibile utilizzare l’indirizzo di posta elettronica [email protected] indicando l’anomalia riscontrata.

