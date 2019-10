Dipartimento Cospecs dell’Università degli Studi: Frizioni urbane. Governo dei margini e sicurezza dei diritti

Il prossimo 31 ottobre alle h. 9 e per tutto il giorno, il Dipartimento Cospecs dell’Università degli Studi ospiterà nell’Aula Magna di Via Concezione 6 (nei pressi della Villa Mazzini) il convegno intitolato Frizioni urbane. Governo dei margini e sicurezza dei diritti.

Dedicato ai temi del governo della questione sociale urbana e alle ordinanze (le stesse che, per lo meno da questa estate, caratterizzano intensamente la vita politica e amministrativa messinese) l’incontro vedrà protagonisti molti dei migliori ricercatori italiani di questioni urbane e giuridiche.

Insieme agli studiosi locali, saranno presenti analisti provenienti dalle università di Bologna, Milano, Bergamo, Salerno e Catania, i quali discuteranno le esperienze di altrettante città e trarranno un bilancio relativo a uno stile di governo generalmente improntato sull’emergenza e la criminalizzazione della questione sociale.

Nel corso del pomeriggio si terrà inoltre una tavola rotonda sul tema “Il governo della questione sociale nella città del Sud”, che avrà come interlocutori alcuni degli studiosi convenuti da differenti università e gli esponenti di quella minuta rappresentanza politica cittadina che, dopo un doveroso invito (rivolto in primo luogo al Sindaco De Luca e alla Giunta comunale, che non hanno però mostrato alcun interesse), ha accettato di confrontarsi col mondo della ricerca per esprimere la propria visione sul governo della città e sui temi della sicurezza.

Il convegno risponde agli imperativi della cosiddetta “terza missione” universitaria, volta a promuovere l’utilità e la ricaduta sociale della ricerca. In ragione del carattere vivo di questo incontro, la cittadinanza, gli operatori dell’informazione, la società civile e il mondo politico nel suo complesso sono invitati a partecipare già dalla mattinata.

