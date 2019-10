Sinagra: conclusa la rassegna “ottobre si veste di giallo”

Sabato 26 ottobre 2019 si è conclusa la rassegna “Ottobre si veste di giallo”, ideata e riproposta per il quarto anno dalla Pro Loco di Sinagra, con l’intento di invogliare il pubblico alla lettura di costruttivi ed intriganti gialli. A fare da cornice le originali opere pittoriche e scultoree delle artiste Enza Giglia e Renate Ofnwanger.

Il libro intitolato “l’avvelenatore del rue Berthe”, scritto dal giovane autore Davide Bonomo, diciannovenne in erba, presentato dall’Arch. Antonio Monachella, è ambientato nella Parigi e nella Francia fra le due guerre mondiali. Ha come protagonista l’ispettore capo di polizia Victor Dumont, il quale indaga sulla morte per avvelenamento di Guy Renoir. Particolare attenzione è attribuita ai luoghi in cui si dipana la storia, che fa immergere il lettore nella Parigi di un tempo. Molto coinvolti presenti, che hanno dialogato con lo scrittore.

Si è conclusa fra gli applausi l’originale rassegna che ha colorato di giallo l’ottobre Sinagrese.

Un’ opportunità per gli scrittori provenienti dalle diverse parti della Sicilia, di farsi conoscere ed, allo stesso tempo, un modo per i lettori di ampliare le proprie vedute e di confrontarsi costruttivamente. Appuntamento al prossimo anno!

