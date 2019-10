Naccari: “felici di giocare ancora la Serie A2”. Torna il Made in Sicily

Ultimi giorni di preparazione per il Cus Unime in vista dell’esordio stagionale nel campionato di Serie A2. Squadra che ha lavorato duramente in queste settimane tentando di arrivare al 16 novembre al top della condizione.

“Mancano ormai due settimane all’inizio di questa seconda stagione in A – analizza il momento dei suoi il Mister cuscino Sergio Naccari – La squadra si è allenata molto bene in questo periodo di preparazione e ci apprestiamo ad affrontare il campionato con la massima determinazione e, soprattutto, con la gioia di poter disputare un campionato di Serie A”

Un campionato molto lungo, con tantissime insidie e, soprattutto molte trasferte lontane. “Questo è un campionato difficile, al pari della passata stagione – continua Naccari – Due o tre squadre su tutte, quali Nuoto Catania Latina e Pescara che vorranno vincere il torneo. Subito dopo ci siamo tutte noi. È un campionato molto lungo, con tante trasferte impegnative come quelle in terra romana. Noi, dal canto nostro, abbiamo fatto tanto lavoro per farci trovare pronti all’appuntamento”

1 e 2 novembre alla Cittadella Sportiva Universitaria torna il Made in Sicily, quinta edizione di un appuntamento pallanuotista ormai clou nel panorama siciliano ed ultimo test ufficiale per i messinesi prima dell’esordio utile a verificare la condizione dei gialloblu, come evidenzia Naccari: “Il Made in Sicily ormai è diventato un appuntamento tipico della pallanuoto siciliana e di questo ne siamo orgogliosi. Parteciperanno la Nuoto Catania, i Muri Antichi, l’Accese (unica squadra di Serie B) e chiaramente noi. Un test probante che misurerà la nostra condizione: l’unico obiettivo sarà quello di fare bene e di testarci prima dell’avvio della Serie A2, senza guardare il risultato che avrà un’importanza minima”.

Appuntamento con il Made In Sicily previsto per venerdì 1 e sabato 2 novembre alla cittadella sportiva universitaria, ingresso gratuito. Due giorni di partite con scontri suddivisi in tre fasi con la formula del girone all’italiana. Prevista anche, prima dell’inizio della manifestazione, una riunione tecnica per approfondire nel dettaglio il nuovo regolamento.

