Suora va in ospedale per dolori allo stomaco e scopre di essere incinta

“ Non conosco uomo” le parole che Maria madre di Gesù pronunciò rivolgendosi all’Arcangelo Gabriele non sono applicabili alla suorina africana residente in un comune del messinese sito sui Nebrodi.

La suora, una donna di circa quarant’anni è stata accompagnata all’ospedale di Sant’Agata Militello perché risentiva di forti dolori allo stomaco.

Una volta riscontrati alcuni problemi legati a sue patologie, i medici si sono accorti contestualmente dello stato di gravidanza iniziato, pare, da poche settimane.

Il fatto certamente desta sorpresa e sicuramente la povera suora sarà al centro dell’attenzione, già immagino i commenti e gli attacchi mediatici che questa donna subirà anche per il fatto di essere suora e soprattutto africana, condizioni che in questi tempi non sono gradite a tutti.

E’ facile comprendere come, nonostante viviamo nell’epoca della privacy, la storia di questa suora che principalmente è donna, non sia stata custodita, ma piuttosto usata per creare gossip, senza curarsi della sua delicata situazione umana e sociale.

Mi auguro che chi con lei ha scelto altre vie, possa assumersi la responsabilità di crescere con amore questa nuova vita, perché se non è una scelta è chiaramente un abuso.

Intanto la religiosa è stata sottoposta alle cure del caso e successivamente trasferita in altra sede dalla sua congregazione religiosa. (G.M)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it