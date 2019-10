Teatro Mandanici, lunedì incontro con “sorpresa”

È una delle novità della Stagione 2019/2020. Una novità alla quale il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto tiene molto. Si chiama “Teatro in Famiglia” ed è una serie di tre spettacoli che si svolgeranno sul palco del Teatro Mandanici la domenica pomeriggio, a prezzi stracciati e con l’intento di far divertire, sorridere e distrarre figli e genitori, nipotini e nonni. Non solo per bambini, insomma, ma – come recita il titolo – per tutta la famiglia. E anche per questo ciclo il Comune ha predisposto speciali “pacchetti”.



Per presentare spettacoli e artisti, prezzi e riduzioni, lunedì 4 novembre alle ore 11 nel foyer del Teatro l’assessore Angelita Pino e il segretario generale Lucio Catania incontreranno la stampa e la cittadinanza in un incontro aperto al pubblico e al quale sono invitati “speciali” rappresentanze degli istituti scolastici, delle associazioni culturali, dei club service e delle accademie musicali e di danza del territorio.



Incontro da non perdere perché, assieme ai dettagli del “Teatro in Famiglia”, sarà l’occasione per illustrare una nuova iniziativa, una vera e propria “sorpresa” che accende i riflettori sul grande cuore della comunità barcellonese e sul valore che si dà alla cultura, all’arte, al teatro.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it