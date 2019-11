Sistema Siracusa, condannato a 1 anno e 6 mesi l’ex procuratore aggiunto Toscano

L’ex procuratore aggiunto di Siracusa Giuseppe Toscano, oggi in pensione, è stato condannato dal Tribunale di Messina a 1 anno e sei mesi (pena sospesa e senza risarcimento danni per la parte civile) per concorso in abuso d’ufficio con l’ex procuratore Capo Ugo Rossi.

I magistrati peloritani avevano iscritto l’ex procuratore nel registro degli indagati a seguito delle dichiarazioni dell’avvocato Piero Amara dell’aprile 2018, reiterate a luglio, in cui l’avvocato fulcro del Sistema Siracusa raccontava di aver presentato un esposto nel 2012 nei confronti di Bisogni in un’indagine per sovraffatturazione, riuscendo a ottenere che il fascicolo fosse co assegnato a Longo Bisogni. Coassegnazione ritenuta illegittima anche dal Csm, nel febbraio 2013, ma per Amara all’epoca sulla decisione di Rossi incise molto proprio l’ex Aggiunto Toscano.

La difesa dell’ex procuratore aggiunto, retta dagli avvocati Attilio Indelicato ed Emanuele Bosco, ha respinto le accuse sollevando questioni in merito all’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Amara in questo processo e, in attesa di leggere le motivazioni tra 90 giorni, annuncia il ricorso in appello.

Si tratta di un’ultima coda del procedimento dei Veleni in Procura per il quale Rossi è già stato condannato in via definitiva per abuso d’ufficio per aver affiancato, nella trattazione del procedimento, anche il Pm Giancarlo Longo (uno dei protagonisti del Sistema Siracusa) all’originario titolare Pm Marco Bisogni (che anche in questo caso si è costituito parte civile).

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it