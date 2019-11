“Dandy” e “Ghimly” le unità cinofile dei Baschi Verdi della GdF di Messina in azione alla Stazione Centrale

Nell’ambito del controllo economico del territorio, disposto dal Comando Provinciale della

Guardia di Finanza di Messina, i “Baschi Verdi” delle Fiamme Gialle peloritane hanno

eseguito diversi sequestri e denunce nei confronti di soggetti resisi responsabili di

contraffazione, pirateria audiovisiva e spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono state eseguite differenti attività nel capoluogo messinese; di particolare rilievo un

intervento presso il mercato rionale di Viale Giostra, che ha consentito il sequestro di

numerosi capi di abbigliamento contraffatti, riportanti i più diffusi marchi del settore, tra cui Armani, Fila, Adidas, Tommy Hilfiger, Versace, Jordan Air, Calvin Klein, Monclair,

Desquared, nonché CD e DVD privi del marchio SIAE. La merce contraffatta è stata

sequestrata e i quattro responsabili, già noti per specifici reati nei settori della

contraffazione e della pirateria audiovisiva, sono stati denunciati a piede libero.

Nell’ambito del medesimo più ampio piano di contrasto ai traffici illeciti in genere, gli

specialisti dei “Baschi Verdi” del Gruppo di Messina, coadiuvati dal prezioso supporto delle unità cinofile, hanno altresì tratto in arresto, in flagranza di reato, nel corso di una distinta operazione, per traffico di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, un corriere di droga di nazionalità nigeriana, in transito nella città.

Durante l’intervento, eseguito nei pressi della Stazione Centrale, l’attenzione dei militari si concentrava su alcuni soggetti, così individuando il corriere – poi associato alla locale Casa Circondariale – e sequestrando 1,5 chilogrammi di Marijuana, abilmente occultata in due involucri di plastica sottovuoto, ma non sfuggita al fiuto dei cani antidroga “Dandy” e “Ghimly”. L’illecita sostanza, ove immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare diverse migliaia di euro.

Il particolare profilo professionale dei militari Antiterrorismo e Pronto Impiego, più noti

come baschi verdi, ben si presta al loro impiego in contesti ambientali ad alto rischio e

rappresenta un’importante risorsa in ambiti che valorizzano le peculiarità del relativo

percorso formativo, con particolare riguardo alla conoscenza delle migliori tecniche di

polizia, utili ad affrontare situazioni connotate da accentuate criticità sotto il profilo della

sicurezza e che richiedono prontezza di intervento, dinamismo e versatilità d’impiego.

Le attività svolte dalle unità specialistiche, disposte e coordinate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, testimoniano il quotidiano impegno delle Fiamme Gialle, costantemente in prima linea a tutela della legalità, rientrando in un programmato piano di controlli sul fronte della tutela del tessuto economico del territorio e della sicurezza dei cittadini.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it