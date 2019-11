“I Mondi Nascosti” del cantautore Jacopo Genovese selezionato per il prossimo Premio Musica Contro le Mafie

Fino al 21 novembre sarà possibile votare il brano I Mondi Nascosti del cantautore Messinese Jacopo Genovese. Il brano è stato selezionato per concorrere alla 10^ edizione del Premio Musica Contro Le Mafie dedicato a brani le cui tematiche sono legate al sociale e in particolar modo all’impegno antimafia.

A organizzare il contest è l’associazione Musica contro le mafie che, attraverso la musica e i musicisti, porta avanti l’impegno contro ogni genere di atteggiamento mafioso e contro chi ogni giorno lo alimenta. L’obiettivo è quello di premiare la diffusione di messaggi positivi utilizzando un linguaggio universale: la musica.

Il brano I Mondi Nascosti tratta temi come l’unione, l’amicizia e la voglia di mettersi in gioco in un mondo in cui spesso ci viene detto “tu non puoi“.

E’ possibile ascoltare e votare il brano di Jacopo collegandosi al link.

Jacopo Genovese nasce a Messina il 7 agosto 1993. Fin da bambino comincia a mostrare interesse verso l’arte e ad appassionarsi alla musica, soprattutto grazie all’ influenza del nonno Cleofe Lanese, tastierista che militò nel gruppo messinese “Gens”, quelli di “in fondo al viale”, sul territorio Peloritano nei primi anni 70. Prende parte ad alcuni reading poetici organizzati dalla U.M.P.

Le Esperienze più importanti a livello musicale riguardano

l’ Agosto 2018 dove prende parte al “ Sud.O.Re Festival”,

l’ Ottobre 2018 dove Il brano “Gelso nero” vince la finale regionale di Area Sanremo Tour svoltasi in Sicilia nel comune di Sant’agata di Militello.

Nel Maggio 2019 Vince il premio Miglior Testo con “La Sorella di Sergio” al contest “Game of Chords” organizzato dal “Saint Louis College of music” di Roma.

Pubblica il suo primo Ep il 29 aprile 2019 contenente 5 tracce , una delle quali “I mondi nascosti” dedicata al progetto Parolimparty. l Ep è disponibile su tutte le piattaforme online.Il 25/07/2019 prende parte al corso di perfezionamento “Music Intensive per Interpreti e Cantautori” organizzato da “Tourmusicfest” presso il CET del maestro Mogol.

All inizio del 2019 entra in rapporti con il produttore ed editore musicale Francesco Micocci, della storica etichetta dei cantautori indipendente “it” dischi, che lo segue da quel momento nel suo percorso artistico

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it