L’Asd San Fratello rialza la testa battendo un buon Rodì

di Fra Pè – Un San Fratello poco brillante ha avuto la meglio sul Rodì Milici, una squadra composta prevalentemente da giovani ben messa in campo. I rosso-blu, al Gagliani si sono presentati a viso aperto esprimendo un buon calcio e mostrando buone trame di gioco, non chiudendosi in fase difensiva ma attaccando, mettendo sporadicamente in difficoltà gli avversari.

Il San Fratello dopo la sconfitta con il Mistretta cercava la vittoria e l’ha ottenuta anche se pur non esprimendo un bel calcio, ma ciò che contava per rialzare il morale della squadra di Reale era vincere ad ogni costo.

Apre le marcature Cortese con un bel tiro dal limite dell’area posizionando la sfera sotto il sette. Il centrocampista nero-verde che non ha mai segnato da quando milita con la squadra del suo paese di origine, ha corso sotto il banner che ritrae l’immagine del padre, Salvatore Cortese dirigente ed ex giocatore del San Fratello, scomparso un anno fa, per dedicargli la rete appena fatta, sommerso dagli abbracci dei suoi compagni sotto gli occhi commossi del tifo di casa.

A siglare la seconda rete con un tiro velenoso è Carroccetto. Il terzino destro sanfratellano cresciuto nell’Asd San Fratello, nasce come esterno, la scorsa stagione è stato provato come difensore da Calabrese, e da quel momento visto il buon rendimento non è stato più spostato.

La terza rete è siglata da Delfio Calabrese che trasforma in gol il rigore fischiato dall’arbitro Antonio Scire’ Brialei della Sezione di Catania, per atterramento del nuovo entrato Nicosia, che ha preso il posto di Marco Caprino. Il capitano nero verde raggiunge la sesta rete stagionale, niente male per uno nato nel 1976.

Arriva il gol della bandiera per il Rodì: Cortese atterra in area il numero 4 avversario, per l’arbitro non ci sono dubbi è rigore. Sul dischetto va Torre e non sbaglia realizzando così la sua quinta rete stagionale.

Il mister Antonio Reale regala la gioia del debutto a Matteo Emanuele schierandolo da titolare, anche lui cresciuto è nella cantera sanfratellana insieme a tanti altri ragazzi che il Mister nero-verde ha nella rosa.

“Si deve continuare su questa strada – afferma Reale – il campionato è lungo, non dobbiamo abbassare la guardia, ma alzare l’asticella partita dopo partita. La sconfitta con il Mistretta brucia ancora, complimenti al Rodì che è venuto a San Fratello proponendo il suo gioco, da domani si lavora sodo per preparare la prossima gara contro il Galati, per rimanere ai piani alti della classifica”

Asd San Fratello-A.S.D. Rodi Milici 3-1

Marcatori: Cortese, Carroccetto, Calabrese(S.F)- Torre (RM)

San Fratello(4-3-3): Versaci6.5, Carroccetto7(Salanitro6), Naro6.5, Margò6.5, Drago6.5, Emanuele6.5, Bontempo6.5(La Marca6), Cortese7, Calabrese7(Marino6), Carbonetto6.5, Caprino6.5(Nicosia6). All. Reale 7

