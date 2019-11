Striscione offensivo a Messina, piena solidarietà dell’Odg Sicilia al collega Capuano

Piena solidarietà da parte dell’Ordine dei giornalisti Sicilia al collega Marco Capuano della Gazzetta del Sud. Domenica scorsa, durante la partita tra Acr Messina ed Fc Messina, nel settore occupato dai sostenitori dell’Acr è stato esposto uno striscione vile e oltraggioso nei confronti del giornalista.

«Insulti inaccettabili, che offendono la persona oltre che il professionista», il commento del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti Sicilia.

L’Odg auspica una presa di posizione da parte della società in tutela di Capuano, e più in generale una maggiore responsabilizzazione dei club calcistici che devono attivarsi con tutti i mezzi possibili per evitare il perpetuarsi di condotte illegali. La libertà di stampa, il diritto di cronaca e il diritto di critica sono diritti inalienabili sanciti dalla Costituzione. Gli stadi non possono essere considerati un “porto franco” per colpa di qualche facinoroso: il diritto deve prevalere sulle offese anche in un campo di calcio.

