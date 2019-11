Hockey: il Cus Unime Under 14 fa la partita ma alla fine vince la PGS Don Bosco

Entusiasmante e sfortunata la prestazione realizzata dai piccoli under 14 del CUS Unime alla cittadella sportiva universitaria domenica scorsa per la seconda giornata del campionato di categoria. Un match quasi perfetto in termini di gioco ed occasioni prodotti: ben 2 pali e nel complesso almeno 7 chiare occasioni da rete ed un elevato numero di corner corti. Ma alla fine il bunker della PGS Don Bosco, campioni regionali in carica, resiste saldamente grazie ad un’ottima organizzazione difensiva ed alle prodezze dell’estremo difensore ospite. Cosi, al termine dei 50 minuti, è bastato il minimo sforzo alla squadra di Barcellona: un gol per tempo (Raymo nel primo e Gambino nel secondo) e vittoria portata a casa.

“Mi dispiace per il risultato finale – commenta cosi il tecnico cussino Giacomo Spignolo a fine gara – ma al di là della sconfitta posso solo essere soddisfatto e complimentarmi con i ragazzi per la bellissima prestazione, solo un pò sfortunata. Davide Arena, Ciccio Raffa, Manuel Puleo, Cristian La Maestra, Antonio Soraci, Gabriele Raffa e Davide Fenga sono elementi stabili della formazione Under 14 tutti provenienti da un biennio di ottimi risultati tra gli Under 12 e tutti 2007 e 2008, quindi un anno sotto il limite dei 2006. Questo ci deve incoraggiare e ci deve fare sperare in un futuro radioso per questi ragazzi. Le vittorie, sono certo, arriveranno molto presto”.

Adesso gli Under 14 torneranno in campo Domenica 17 Novembre, con l’impegno al Colajanni contro i padroni di casa dell’HC Ragusa.

CUS UNIME ASD – PGS DON BOSCO: 0-2

Cus Unime: Raffa F., Puleo, La Maestra, Soraci, Vinci, Arena, De Natale, Fenga, Lo Presti, Raffa G. All. Giacomo Spignolo

PGS D. Bosco: Triolo, Raymo, Collica, Gambino, D’Angelo, Calabrese, C. Calabrese G. All. Sebastiano Mazzeo

Marcatori: Raymo al 20, Gambino al 46

Note. Angoli corti: Cus Unime 11 – PGS Don Bosco 3 – Ammonito Raymo (PGS)

Arbitro: Daniele Romano di Messina

