Crescere i figli al meglio, tra lavoro e impegni quotidiani: al policlinico lezioni di psicologia con Roberta Cavallo

Urlare ai propri figli per rimproverarli? Non serve. Sbagliato anche reprimerli. Crescere i figli al meglio, risolvere capricci senza sgridarli, evitando gelosie e liti tra fratelli, facendoli sentire al centro delle proprie attenzioni anche se si lavora full-time. Lezioni di psicologia familiare a Messina, domani mattina, 8 novembre, nell’aula A del palacongressi del policlinico dalle 8,30.

Il sindacato Nursind ha organizzato un corso, con il patrocinio del policlinico, che sarà aperto a tutti. Imprenditori, personale sanitario, casalinghe, lavoratori di ogni settore potranno prendere parte a questo evento unico. Il corso sarà valido anche per il rilascio dei crediti formativi Ecm per l’educazione continua in medicina.

Ospite d’eccezione sarà Roberta Cavallo, fondatrice di BimbiVeri, scrittrice e volto noto della tv, capace di fornire le soluzioni più efficaci per fare le scelte giuste al momento giusto. Fornirà dunque un supporto pratico ai lavoratori per districarsi nel complesso percorso educativo dei figli tra lavoro e famiglia. Dal 2017 Roberta Cavallo è presente nel programma Tv “4 Mamme” (FoxLife e Tv8), lo show che mette a confronto i vari “stili” educativi dei genitori e che racconta le peripezie che le mamme devono affrontare ogni giorno. Con i suoi 5 libri best seller, tradotti in spagnolo, russo, francese, è l’autrice più letta e seguita in Italia dai genitori negli ultimi anni registrando il tutto esaurito nei suoi tour in giro per l’Italia.

Il corso di domani sarà quindi un ghiotta occasione per le tante mamme e papà lavoratori, messa a disposizione del Nursind Messina, per imparare da una grande professionista del settore i “trucchi” per crescere meglio i propri figli. La segreteria Nursind Messina ringrazia la Direzione aziendale del Policlinico di Messina per la concessione del patrocinio e per la sensibilità dimostrata nell’aver fermamente creduto in questa iniziativa

