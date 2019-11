Claudio Gubitosi ha inaugurato il Corso di Diritto ed economia per arte, cultura e comunicazione

E’ stato inaugurato, stamane, presso il Dipartimento di Giurisprudenza il Corso di Diritto ed economia per arte, cultura e comunicazione, tenuto dal prof. Francesco Astone, docente e Direttore del Dipartimento. Ospite dell’iniziativa è stato Claudio Gubitosi, Direttore di Giffoni Opportunity, che ha tenuto una Lectio magistralis di fronte ad un’ampia platea di studenti.

Durante la sua lezione, aperta ai corsisti degli insegnamenti di Diritto amministrativo I della Laurea Magistrale (della prof.ssa Anna Romeo, Presidente della Commissione Terza Missione) e di Diritto amministrativo I della Laurea Consulente del Lavoro e Giurista delle Pubbliche Amministrazioni della prof.ssa Vittoria Berlingò, Gubitosi ha ripercorso il viaggio che dall’intuizione del Festival dedicato alla cinematografia per ragazzi lo ha condotto alle tappe della nascita della Cittadella del Cinema, dell’evoluzione di Giffoni Experience, della Multimedia Valley e del debutto di Giffoni Opportunity con il traguardo di Giffoni 50.

L’incontro, introdotto dal prof. Francesco Astone e dagli interventi delle docenti Cinzia Ingratoci e Francesca Pellegrino, è stato caratterizzato da un partecipato dibattito con gli studenti e dalla cerimonia di firma del Protocollo d’intesa tra Giffoni Oppportunity ed il Dipartimento di Giurisprudenza, mediante il quale gli studenti dell’Ateneo peloritano potranno entrare in contatto col ‘pianeta Giffoni’ (ad esempio svolgendo stage formativi presso la Giffoni Multimedia Valley).

“L’evento di oggi – ha dichiarato il prof. Astone- è un’importante opportunità di confronto. Desidero ringraziare il Direttore Gubitosi per la sua presenza e per aver accettato di inaugurare un Corso che testimonia l’apertura verso la società civile e la volontà di stare vicino al panorama giovanile. Il Corso di Diritto ed economia per arte, cultura e comunicazione rappresenta una occasione per avvicinare gli studenti all’affascinante mondo della cinematografia destinata ai giovani e si inserisce in un quadro di attività volte ad introdurre elementi nuovi all’interno dell’offerta didattica del Dipartimento di Giurisprudenza. Discipline come l’arte o la comunicazione costituiscono un vasto ambito d’interesse per il mondo giuridico”.

“Si tratta – ha commentato il Direttore di Giffoni Opportunity – di un Corso molto interessante e stimolante attraverso il quale l’Ateneo di Messina si è dimostrato sensibile alla contemporaneità e consapevole dell’esigenza di contaminarsi con mondi diversi, di studiare ed approfondire discipline che, oggi, sono rilevanti per il futuro del nostro Paese e possano anche essere inquadrate dal punto di vista giuridico. Sono contento di poter portare ai ragazzi l’esperienza di quasi 50 anni di una bella storia italiana, amata e conosciuta in tutto il mondo. Avevo 17 anni quando ho pensato di fare Giffoni per la prima volta nel mio paese (Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno) e l’idea riesce ancora ad essere in progress. Voglio dimostrare ai giovani che nei paesi, nelle città, nelle periferie si possono fare molte cose, anche partendo dal niente, sviluppando un territorio e dando occupazione, sviluppo ed interesse internazionale. Oggi sigliamo anche un Protocollo d’intesa, prova tangibile della storica relazione che Giffoni ha con le Università, che diventa così una maglia di una rete sempre più fitta tra istituzioni culturali. Grazie a questa firma potremmo fare in modo che gli studenti partecipino ai corsi formativi di Giffoni, a stage, iniziative di collaborazione costanti e continue nei vari settori innovativi del Festival. Insieme potremmo portare avanti i nostri obiettivi strategici, senza dimenticare che c’è sempre bisogno di formazione e di innovazione mentale e creativa. Ci rivedremo ancora e mi sembra che con le attività culturali potremo mirare, in particolare, ad aggiungere ai diritti legali anche quelli sociali e umani come il diritto ad aspirare alla felicità”.

