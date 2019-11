Domenica 10 Novembre, riapre al pubblico il Museo Storico di Forte Cavalli

Grazie alla delega alla valorizzazione e promozione del Sistema Fortificato di Messina, assegnata all’Assessore Enzo Caruso dal Sindaco Cateno De Luca, i Forti di Messina saranno finalmente messi in Rete attraverso un Coordinamento dell’Areo dello Stretto, tra i Comuni e le Associazioni che li gestiscono in concessione demaniale, per il rilancio turistico e culturale delle “Più belle terrazze sullo Stretto”, grazie anche all’adesione del Comune di Messina alla “Carta di Corfù, Convenzione Faro per i Forti”, il protocollo europeo recentemente firmato con la Marco Polo Projet di Venezia.

Le visite sono previste negli orari 10.00 – 11.00 – 12.00