Giustizia: il Tribunale di Locri ha dichiarato decaduto il sindaco di Riace Antonio Trifoli

Trifoli non era eleggibile, nè candidabile perchè da ispettore per la sicurezza assunto a tempo determinato dal Comune di Riace non aveva diritto ad accedere all’aspettativa non retribuita per motivi elettorali. I giudici hanno dato ragione al gruppo di minoranza consiliare guidato da Maria Spanò.

La sentenza è arrivata nel primo pomeriggio di oggi. Secondo quanto si è appreso il primo cittadino presenterà ricorso in appello. Il ricorso che presenterà Trifoli automaticamente sospenderà l’effetto della sentenza.

