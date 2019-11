Maltempo a Messina, rischio disagi per sospensione traghettamento

Possibili disagi per il traghettamento nello Stretto. L’assessore alla Polizia Municipale Dafne Musolino comunica che la Capitaneria di Porto di Messina ha diramato pochi minuti fa un avviso di avverse condizioni meteo marine dello Stretto di Messina a partire da oggi pomeriggio, lunedì 11, sino a mercoledì 13, che potranno determinare il rallentamento o la sospensione delle corse passeggeri e dei mezzi pesanti.

Per tale ragione, al fine di evitare il formarsi di code per il traghettamento, si invita a consultare previamente le Compagnie di navigazione per verificare la regolarità e l’orario di partenza delle navi e dei mezzi veloci.

