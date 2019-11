L’assessore con delega alla Protezione Civile e al Pronto Intervento Massimiliano Minutoli consiglia alla cittadinanza “di uscire di casa e percorrere le strade solamente in caso di effettiva necessità a causa dell’imperversare di forti venti e in considerazione del concreto pericolo per l’incolumità fisica a seguito dei conseguenti crolli di alberi”.

