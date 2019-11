Minutoli: il cedimento della strada provinciale 35 di Pezzolo è una fake news

In riferimento ad articoli stampa pubblicati oggi su alcuni quotidiani online relativi ad un presunto cedimento della strada provinciale 35 nel villaggio di Pezzolo, l’assessore con delega alla Protezione Civile e al Pronto Intervento Massimiliano Minutoli precisa che “Si tratta esclusivamente di una fake news, pervenuta al Comune di Messina, che ha portato alla diffusione di notizie stampa prive di fondamento, generando anche un falso allarme nello staff di Protezione Civile. Sono stati allertati geologi per verificare una presunta frana lungo la strada provinciale che conduce a Pezzolo, ma nulla è stato rilevato. Smentisco categoricamente questi articoli e invito le testate giornalistiche a prestare massima attenzione nella valutazione e nella diffusione di tali notizie, che hanno causato panico tra i residenti del villaggio, i loro parenti non presenti sul territorio e coloro che percorrono questa strada, salvo poi rivelarsi del tutto infondate. Ci riserviamo di adire agli uffici competenti per risalire all’origine di chi ha procurato questo falso allarme”.

