Barcellona: “Si resti arrinesci” domenica al parco urbano Maggiore La Rosa

Tutto pronto per l’evento “Si resti arrinesci” in programma domenica prossima a Barcellona Pozzo di Gotto. La campagna fa tappa nella Città del Longano in occasione di una manifestazione organizzata dalle associazioni [email protected] e Cinquesei.

Appuntamento alle ore 17 presso l’auditorium del Parco Urbano “Maggiore Giuseppe La Rosa”, dove si discuterà di immigrazione giovanile siciliana. Un fenomeno che purtroppo appare in aumento, come dimostrato anche dai recenti dati diffusi da istituti di sondaggio, i quali confermano un trend negativo che appare inarrestabile.

Al dibattito, moderato dal giornalista Benedetto Orti Tullo e da Gianmarco Codraro, interverranno rappresentanti di associazioni locali che operano attivamente sul territorio e giovani imprenditori che condivideranno la loro esperienza e le motivazioni che li hanno portati a credere e investire nella loro terra. Porteranno i saluti iniziali il presidente dell’associazione Cinquesei, Nino Chiofalo e l’esponente di Pro [email protected], Antonella Lepro.

Le due associazioni, che hanno unito le forze nell’ambito della campagna “Si resti arrinesci”, intendono invitare gli amministratori locali, come atto concreto nell’interesse dei giovani del comprensorio, a sottoscrivere un atto di indirizzo politico teso a favorire le politiche giovanili.

