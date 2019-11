Colletta “Rete Cibo Condiviso” sabato 16 novembre a Me ssina

La “Rete Cibo Condiviso”, composta dall’Associazione di Promozione Sociale “Cuore di Drago”, dalla Banca del Tempo “Zancle Solidale”, da “Legambiente Messina”, e dal “Fronte Popolare Autorganizzato”, nata nella nostra città ormai 4 anni orsono per combattere lo spreco del cibo (così da avere anche sempre meno rifiuti organici in discarica) e promuoverne la libera condivisione, soprattutto per aiutare le persone maggiormente in difficoltà presenti nel nostro territorio, con il presente comunicato informa la cittadinanza tutta che sabato 16 Novembre c.a., per tutta la giornata, dalle ore 9:00 alle ore 20:30, presso due supermercati DESPAR di Messina, quello di Via Orso Mario Corbino n° 24 e quello del Viale Annunziata all’interno del Centro Commerciale “CO”, effettuerà una nuova COLLETTA ALIMENTARE.

Protagoniste saranno le famiglie in stato di disagio economico che fanno parte della Rete, insieme ai volontari delle predette associazioni, famiglie a cui saranno destinate le donazioni di prodotti acquistati sabato stesso dai clienti dei suddetti supermercati DESPAR.

Tra gli obiettivi della Rete infatti vi è anche combattere l’assistenzialismo rendendo invece protagoniste delle varie attività le famiglie bisognose.

Alla colletta stavolta, in particolare alcune ore del sabato pomeriggio nel punto DESPAR della CO del Viale Annunziata, parteciperanno anche i ragazzi ospiti della “Comunità alloggio Duomo”, per dare una mano alla Rete, con la quale la Comunità, tramite in particolare l’associazione “Cuore di Drago”, sta ultimamente cominciando a collaborare in alcune iniziative, per rafforzare i nostri obiettivi di solidarietà reciproca ed integrazione di tutte le persone in difficoltà della nostra società.

