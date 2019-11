Esclusiva italiana al Retronouveau: il 16 novembre i Fuzztones, una leggenda del rock garage

Sabato 16 novembre al Retronouveau di Messina, si terrà uno dei concerti più importanti della stagione.

Per la prima volta in Sicilia ed in esclusiva italiana per il live club messinese, si esibiranno i Fuzztones, la più indistruttibile rock garage band americana del mondo, leggenda di genere sin dagli anni 80.

I Fuzztones si formano nel 1980 a New York; nel giro di pochi anni diventano uno dei gruppi di punta del revival del garage-rock degli anni ’60, genere tornato di moda negli anni precedenti grazie alla compilation “Nuggets” curata da Lenny Kaye (chitarrista del Patti Smith Group).

Il primo disco di studio è del 1985, “Lysergic Emanations”, e fin dalla copertina definisce i tratti del gruppo, che unisce una passione per gli horror movie di serie B con il rock grezzo e distorto tipico degli anni’60.

Nell’85 il gruppo intraprende un tour in Europa, che diventerà di fatto la patria elettiva del gruppo con base in Germania.

Da questo tour viene estratto “Live in Europe Nel 2004 la band fonda una sua etichetta, la Sin Records, e pubblica un nuovo disco di studio, “Salt for Zombies”, a cui segue la compilation 2LSD 25”, per celebrare i 25 anni della band.

Una lunga storia discografica intensificata da infuocati concerti, sino all’ultimo disco in studio del 2017: “Gonn Primitive! With Craig Moore”.

A scaldare l’atmosfera, in qualità di opening band, ci saranno anche i messinesi i beat garage The Trip Takers, formazione ormai riconosciuta da tutte le riviste del settore, articoli, recensioni e accoglienza del pubblico non fanno che consacrarne il piccolo culto che sono riusciti a creare.

Freschi del primo lavoro in studio “Don’t back out now” e di un tour che li ha portati in giro per tanti palchi europei, non potevano non condividere il palco del Retronouveau con i mitici Fuzztones.

Per info e biglietti, consultare le pagine ufficiali Facebook ed Instagram del Retronouveau.

Il locale aprirà al pubblico alle 22.30, inizio concerti previsti per le 23.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it