Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza, primo successo in trasferta

Primo successo in trasferta per la Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza che supera di un punto (69-70) l’Invicta Caltanissetta. Nello scorso torneo i peloritani erano stati sconfitti 72-71 dopo aver condotto per tutto il match, quest’anno le parti si sono invertite con Messina che alla fine ha prevalso di un solo punto restituendo la beffa.

Primo quarto con Albana e Vidakovic sugli scudi, l’ala di Patti mette tre bombe, 7 i punti del compagno per un parziale che vede Messina avanti 24-19 alla prima sirena; Caltanissetta reagisce nel secondo parziale e grazie alla coppia di lunghi Sanicola e Lombardo chiude avanti il secondo parziale 37-35. Brutto l’approccio da parte di Messina alla ripresa del gioco, Stuppia si sblocca ma l’Invicta trova punti da Mulè e Zarbo oltre che da Sanicola portandosi avanti di 11 a dieci minuti dalla fine (58-47). Fra l’altro dopo l’infortunio a Marabello a inizio terzo quarto il lungo non rientrerà più e Molino resterà in campo nonostante i problemi al ginocchio. La Nuova Pallacanestro non molla però e piano piano recupera lo svantaggio ancora con Albana e Vidakovic, costretto però a uscire per 5 falli a due minuti dalla fine. A dare una mano è anche Andrea Gullo all’esordio stagionale con 6 punti tutti segnati negli ultimi minuti, un libero di Albana vale il vantaggio decisivo, poi nei minuti restanti soltanto una incredibile sequenza di errori ai liberi e al tiro da una parte e dall’altra con il punteggio che rimane inchiodato sancendo il primo successo esterno di Messina.

Il calendario della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza propone nel prossimo turno l’impegno casalingo contro la Pallacanestro Marsala, con palla a due domenica 24 novembre con inizio alle ore 18:30.

Tabellino:

Invicta Caltanissetta – Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza 69-70

Invicta Caltanissetta: La Malfa G. ne, Mulè 9, Terrana 5, Iacolino ne, Turturici 7, Arcarisi, Sanicola 18, Lombardo 9, Cammalleri 8, La Malfa A. ne, Zarbo 11, Vultaggio 2.

Allenatore: La Bua.

Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza: Diallo 5, Comelli 3, Ostojic ne, Pivas ne, Albana 24, Vidakovic 21, Marabello 1, Molino 4, Stuppia 6, Petrovic ne, Gullo 6.

Allenatore: Pizzuto

Parziali: 19-24, 37-35 (18-11), 58-47 (21-12), 69-70 (11-23).

Arbitri: Garofalo di Porto Empedocle (AG) e Costanza di Licata (AG).

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it