Sconfitta nel derby col Castanea per l’Amatori Basket Messina, dopo aver chiuso in vantaggio il primo parziale i nero-arancio alla lunga faticano a trovare il canestro contro gli ospiti e dopo aver chiuso il primo tempo sotto di sette punti (29-36) alla distanza non trovano più la via del canestro e chiudono sotto di 22, risultato forse un po’ ingeneroso considerato un arbitraggio non ineccepibile.

Tricenter Amatori Messina – Castanea 55-77

Tricenter Amatori Messina: Passarello, Rizzo 3, Criscenti 10, Guglielmo, Bonfiglio 16, Cannata, Spanò 3, Zaccone 8, De Gaetano 5, Migliorato, Agrillo ne, Maggio 10.

Allenatore: Restanti. Assistente: Franciò

Castanea: Samuels 14, Postorino ne, Campanella 2, Trimarchi 7, Ponzù Donato 1, Lane 17, Giglia 3, Cesano 2, Diallo 10, Hendry 11, Mirenda 10.

Allenatore: Frisenda.

Parziali: 17-15, 29-36 (12-21), 38-58 (9-22), 55-77 (17-19).

Usciti per cinque falli: Cannata, De Gaetano; Diallo, Hendry.

Arbitri: Alessio Micalizzi di Sant’Agata di Militello (ME) e Alessandro Formica di Venetico (ME)

