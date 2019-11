“Sono solo quattro sorelle” al Teatro Annibale di Messina: tutte le info

Venerdì 22 novembre alle 18:00, con replica alle 21:00, debutta al Teatro Annibale di Messina Sono solo quattro sorelle, musical molto liberamente ispirato al doppio successo cinematografico Sister Act. Lo spettacolo è la nuova produzione della Compagnia dei Balocchi, medaglia di bronzo alla Coppa Italia Performer Arti Sceniche nonché uno dei campioni che rappresenteranno l’Italia nella Coppa Europa 2020.

Deloris Van Cartier (Suor Maria Claretta) è interpretata da Margherita Frisone, la giovane attrice e cantante che ha conquistato il pass per entrare in gara alla Coppa Europa come performer completo. Al suo fianco in scena va un cast di oltre trenta artisti (molti dei quali di recente si sono resi protagonisti del successo oltre le aspettative dello spettacolo dl cabaret “Suore Ebbasta”): Anna Curcuruto, Sabrina La Bella, Laura Motta, Gaia Scorza, Alice Ingegneri, Mariangela Bruno, Emilia Cacciola, Marina Cacciola, Arianna Cama, Chiara Frisone, Carol Minutoli, Eleonora Mondello, Giuliana Quinci, Viviana Romano, Miriana Saja, Nicoletta Tranfo, Noemi Trifirò, Simone Siclari, Francesco Gerbino, Giuseppe Messina, Martina Amoroso, Ferdinando Crisafulli, Alessandra Gugliandolo, Elisabetta Gugliandolo, Elisa Messina, Caterina Pastura, Davide Caputo, Giorgio Galipò, Santi Lembo (medaglia d’oro come performer completo alla Coppa Italia Performer Arti Sceniche 2019), Damiano Gatto, Aurora De Domenico, Laura Fiorello.

“Sono solo quattro sorelle” ha la regia di Sasà Neri e la direzione musicale di Giulio Decembrini. Le coreografie sono di Alice Ingegneri e i costumi di Titti Galasso. Completa il desk tecnico il service audio-luci di Danilo Auditore.

“Sono solo quattro sorelle” (biglietti adulti 12 €, bambini fino a 11 anni 8 €, gruppi organizzati di minimo 12 spettatori 6 €).

INFO e PRENOTAZIONI 3409391685