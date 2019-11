“Fate quello che vi dirà”, corso di Esercizi Spirituali per chi è alla ricerca del proprio posto nella Chiesa

di Fra Giuseppe Maggiore – Già da diverse settimane i negozi, i supermercati, le varie pubblicità ci stanno proiettando nel clima natalizio che ha poco a che fare con il vero Natale del Signore. I Frati Minori di Sicilia, propongono alle soglie del tempo forte di Avvento di vivere come cristiani un’attesa operosa con sentimenti di vigilanza.

Spesso siamo distratti dalle mille cose che ordinariamente siamo chiamati a fare, dimenticandoci come Marta la parte migliore che riempie i nostri vuoti.

La Fraternità Francescana di Chiaramonte, guidata da Fra Giuseppe Burascano, originario di Milazzo e composta da Fra Domenico Mandanici, Fra Andrea Marino e Fra Salvatore Casà, offre l’opportunità di staccare la spina dalla quotidianità per prepararsi con la preghiera, l’ascolto e vita fraterna, per vivere l’Avvento, offrendo la possibilità di riscoprirsi dimora dell’Altissimo e Sommo Re, così come amava dire San Francesco.

Il Convento di Chiaramonte Gulfi si presta al silenzio: il chiostro seicentesco, la chiesa dove primeggia l’antico Crocifisso di Fra Umile di Petralia, l’orticello adiacente al convento aiutano ad entrare in relazione con se stessi e con Dio per poter discernere la volontà del Signore su tutti coloro che riescono a mettersi in ascolto della Sua Parola ed aprire il cuore e la mente all’azione dello Spirito Santo.

“In questo tempo- sottolinea Fra Giuseppe Burascano- vogliamo offrirvi un corso di esercizi spirituali rivolto in modo particolare a coloro che si interrogano su quale sia il loro posto nella Chiesa, a coloro che sono in ricerca della vocazione che li rende felici.”

La Fraternità del Convento di Chiaramonte come casa di accoglienza vocazionale è ormai da anni un vero punto di riferimento per tantissimi giovani che vogliono interrogarsi sulla loro vita. La tematica scelta per questo corso di esercizi che avranno inizio il 5 dicembre pomeriggio, e termineranno con il pranzo dell’8 festa dell’Immacolata Concezione è “Qualsiasi cosa suo Figlio ci dica”.

L’esperienza si svolgerà nel Convento Santa Maria di Gesù a Chiaramonte Gulfi (Rg). Per prenotazioni potete scrivere a [email protected] oppure ai numeri 3465804201 – 0932713680.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it