Mostra “il cammino verso il mistero” in omaggio a Claudio Militti dal 22 novembre al teatro Vittorio Emanuele

Alle ore 18 di venerdì 22 novembre 2019, nei saloni espositivi del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nell’ambito del progetto “L’Opera al Centro” curato da Giuseppe la Motta, verrà inaugurata la mostra Omaggio a Claudio Militti – “Il cammino verso il mistero” con la presentazione critica di Vincenzo Bonaventura.

Saranno presenti il Presidente Orazio Miloro, il Sovrintendente Gianfranco Scoglio e i consiglieri d’amministrazione.

La Mostra di Militti era già stata programmata con l’artista, che purtroppo ci ha lasciati a gennaio di quest’anno.

Per il teatro è stato naturale mantenere l’impegno verso Claudio, che aveva già definito le 35 opere da mettere in mostra, allestendola non come una postuma, ma come una mostra dove l’artista è presente, attraverso la sua espressione più alta.

Questa splendida mostra che ci ha lasciato in eredità, pur con una serie di novità stilistiche e cromatiche, continua a proporci la via maestra della conoscenza da sviluppare in proprio. Per percorrerla lui propone idee attraverso forme indefinite (oppure definite, al di fuori di ogni realismo), esalta ancora i colori (con l’incredibile sapienza nell’uso del bianco) e, attraverso le “ferite” – questa volta sul sughero – propone i suoi interrogativi esistenziali, suggerendo a tutti l’idea di una ricerca (non solo artistica, ovviamente) inesauribile, concreta e immaginaria nello stesso tempo.

La mostra potrà essere visitata dal 22 novembre al 3 dicembre nelle fasce orarie 10-13 / 16-19 escluso il lunedì.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it