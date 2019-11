Taormina, agli arresti domiciliari coniugi responsabili dei reati di stalking e lesioni ai danni di una vicina di casa

La misura, emessa dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta del Sostituto Procuratore della locale Procura della Repubblica, è stata eseguita ieri dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina. Ai domiciliari è stata ristretta una coppia di coniugi resasi responsabile dei reati di stalking e lesioni ai danni di un vicino di casa.

Le indagini, attivate a seguito della richiesta di aiuto della vittima ed effettuate dai poliziotti del Commissariato di Taormina, coordinati dall’Autorità Giudiziaria, hanno evidenziato la condotta delinquenziale della coppia nell’arco temporale di circa un anno.

Ogni singolo episodio è stato valutato sulla base delle testimonianze raccolte nonché delle registrazioni audio dalle quali sono emerse le ripetute minacce che la vittima ha subito.

Tuttavia, non si è trattato solo di minacce perché la vittima è stata più volte pedinata e insultata – anche in presenza dei figli minori – e, in un’occasione, anche malmenata.

Ad ottobre scorso l’ultimo episodio, forse il più grave, quando le è stata lanciata addosso della candeggina. Le ragioni all’origine dei dissidi sono riconducibili a problemi di vicinato.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it