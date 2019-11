Commissione Ecomafie in Sicilia, sopralluoghi a Mili e Milazzo

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Commissione Ecomafie) sarà in missione in Sicilia da mercoledì 27 a venerdì 29 novembre 2019.

L’obiettivo è svolgere sopralluoghi e audizioni su due temi d’inchiesta della Commissione: la depurazione delle acque reflue e la gestione dei sedimenti di dragaggio dei porti.

La missione comincerà con i sopralluoghi, nella giornata di mercoledì 27, presso il porto di Augusta e i depuratori Ias di Priolo Gargallo e di Catania.

Giovedì 28 novembre la Commissione svolgerà invece sopralluoghi presso i depuratori di Mili e di Milazzo. Il 28 e il 29 novembre la Commissione

terrà inoltre una serie di audizioni presso la Prefettura di Catania: saranno sentiti alcuni dirigenti di Arpa Sicilia, il viceprefetto vicario facente funzioni di Siracusa, i sindaci e presidenti delle Città metropolitane di Catania e Messina, il sindaco di Siracusa e il commissario del Libero consorzio comunale di Siracusa. Saranno inoltre auditi i sindaci di Augusta e Milazzo e i rappresentanti di Confindustria Sicilia.

Insieme al Presidente Vignaroli, parteciperanno alla missione i deputati Caterina Licatini (M5S) e Fausto Raciti (PD), e i senatori Luca Briziarelli (Lega), Barbara Floridia (M5S), Pietro Lorefice (M5S) e Fabrizio Trentacoste (M5S).

«Contro l’Italia ci sono quattro procedure di infrazione europee per le inadempienze sul fronte della depurazione delle acque, con il maggior numero di centri abitati irregolari situati in Sicilia. Molti centri scaricano direttamente in mare, in altri casi non ci sono neanche le fognature, in altri ancora

l’impianto di depurazione è presente ma non funzionante oppure manca di autorizzazione allo scarico valida. Una situazione che mi preoccupa molto, e che dopo il lavoro di analisi già fatto a Roma in questi mesi intendiamo approfondire con sopralluoghi sul campo. L’obiettivo è renderci conto di

persona della situazione e dare il nostro contributo affinché la Sicilia, su cui si concentra una parte importante del lavoro del commissario straordinario alla depurazione Enrico Rolle, esca il prima possibile da queste irregolarità», dichiara il presidente della Commissione Stefano Vignaroli.

Il presidente della Commissione Stefano Vignaroli rilascerà dichiarazioni alla stampa giorno 29 novembre alle ore 13.15, presso la Prefettura di Catania.

