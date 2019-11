Corso regionale per insegnanti di religione cattolica, 58 docenti formatori provenienti da tutta la Sicilia.

Il corso regionale per insegnanti di religione cattolica si propone di qualificare professionalmente i partecipanti in riferimento al loro ruolo di formatori degli insegnanti di religione cattolica nelle singole diocesi siciliane. Quest’anno nello specifico si intende definire un quadro sintetico delle riflessioni più significative inerenti lo stretto rapporto esistente tra didattica inclusiva e IRC, infatti il tema del corso è quello di “Motivare all’apprendimento significativo nella società complessa. Il contributo dell’IRC per una didattica inclusiva e motivante“.

Il tema della motivazione nella società complessa sarà trattato dal prof. Luigi D’Alonzo, Professore ordinario di Pedagogia speciale dell’Università Cattolica di Milano, e dalla sua equipe proff. Ilaria Folci e Giovanni Zampieri e dal prof. Carmelo Raspa, docente di Ebraismo alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

Parteciperanno al Corso 58 docenti formatori IRC provenienti da tutta la Sicilia.

Oltre ai rappresentanti dell’Ufficio regionale per la Scuola, interverranno mons. Michele Pennisi, arcivescovo di Monreale e delegato CESi per la Scuola, e mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, vicepresidente della Cei e membro del Pontificio Consiglio della Cultura.

