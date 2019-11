Goleada del San Fratello, i ragazzi di Reale a due punti dalle prime della classe

di Fra Pè – Non so se avete visto mai i cavalli sanfratellani in spazi liberi, dove hanno la possibilità di mettere in mostra la loro bellezza, la corsa, la tenacia… ma soprattutto la voglia di andare lontano. Questo è stato l’atteggiamento che l’Asd San Fratello ha assunto al Comunale di Brolo contro la Treesse Calcio ultima in classifica con un solo punto. Si gioca a porte chiuse.

Il San Fratello che si presenta con tutti i titolari, dopo 30 secondi subisce il gol che fa capire che il Treesse c’è. Il gol del rosso-blu P. Scandurra, nato da un’incertezza di Drago che si aspettava il fischio dell’arbitro per un presunto fallo, ha svegliato i ragazzi di mister Reale. I nero- verdi passano dal passo direttamente al galoppo e in 8 minuti trafiggono per ben due volte il portiere del Treesse con il sanfratellano purosangue, Delfio Calabrese. Il primo gol di pallonetto del bomber sanfratellano nasce da un assist di Bontempo, la seconda rete è frutto di un calcio di rigore che il Signor Federici Di Carlo della sezione di Palermo concede proprio ai nero-verdi e che il loro capitano realizza. Da qui in poi non c’è più storia, il San Fratello sembra che galoppi sulle note ouverture del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini: prima Carbonetto che su una punizione calciata da Bontempo mette porta il risultato 3 a 1, poi il baby bomber Marino, che butta dentro la palla del quarto gol, ma la cavalcata sanfratellana non è terminata perchè Mangione si regala la prima rete in questo campionato e festeggia il ritorno nella squadra del suo paese. La Treesse cerca di reagire e va in gol con Epurescu, nel frattempo termina il primo tempo con il San Fratello in vantaggio per 5 a 2 sui padroni di casa.

Inizia il secondo tempo, ma non è finita perché Calabrese realizza il suo terzo gol, il decimo in questa stagione che lo vede comandare la classifica marcatori davanti a Giovanni Cipriano della Sfarandina che lo segue con 8 reti.

Intanto il Mister nero-verde opera dei cambi: La Marca per Margò, Emanuele, Nicosia pe Marino e infine c’è spazio anche per Murabito che sostituisce Naro e il baby portiere Crimaldi che prende il posto di Versaci. Ed è proprio il nuovo entrato Nicosia che realizza il settimo gol. I sanfratellani non si fermano e continuano a scorrazzare nel campo de Treesse come dei purosangue indomabili e sbizzarriti, ad infierire ulteriormente è Carbonetto autore di una doppietta e di ben 4 assist e Giacomo Bontempo che oltre a far segnare segna il nono gol su calcio d’angolo.

Solo al 90’ arriva il terzo gol dei padroni di casa su calcio di rigore realizzato da Russo.

Reale riceve i complimenti dell’allenatore Indaimo che riconosce la squadra nero- verde come la più forte fin qui incontrata.

Il San Fratello, formato per lo più da ragazzi nati o originari del centro Nebroideo con preziosi innesti provenienti dai paesi limitrofi, hanno uno spiccato senso di responsabilità, molti di loro lavorano in aziende in cui i loro datori di lavoro gli cambiano i turni in modo che possano essere presenti agli allenamenti e alle gare che a volte come in questa settimana se ne sono disputate ben tre. Il clima a San Fratello non è sempre clemente, eppure i ragazzi di Reale sono li a pedalare a testa bassa, come ripete sempre il mister nero-verde.

Reale non ha sottovalutato gli avversari ed è sceso con gli undici titolari per dimostrare rispetto e voglia di andare avanti sino alla fine potendo alzare l’asticella. Ed è grazie allo spirito di sacrificio di tutta la rosa, della società e del sostegno di tifosi che i nero-verdi a testa bassa hanno rosicchiato due punti alla Futura e all’Aquila piazzandosi a due punti dalle prime della classe e ad un punto dalla Sfarandina. La Treesse Brolo, fanalino di coda del campionato di prima Categoria nel girone C, farà di tutto per salvarsi, già si sta operando nel mercato.

Concludo sottolineando il valore non soltanto tecnico-tattico, ma sociale dell’Asd San Fratello, una realtà dove tanti ragazzi vengono integrati e valorizzati da ogni componente della squadra, dal mister Reale che ha anche il compito di educatore al veterano Calabrese, agli esperti Cortese, Carbonetto e Versaci e tutti gli altri che vengono da categorie superiore e che da anni giocano per questa maglia, tutti a fare da chioccia a giovani promettenti come Marino, Carroccetto e compagni.

Treesse Brolo 3- ASD San Fratello 9

Asd San Fratello: Versaci 6.5 (Crimaldi 6.5), Salanitro 6.5, Naro 6.5 (Murabito6.5), Margò 6.5 (La Marca 6.5), Drago 6.5, Cortese7, Mangione 7.5, Bontempo 8, Calabrese 8 (Emanuele 6.5), Carbonetto 8, Marino 8 (Nicosia 7.5). All. Reale 8,5

