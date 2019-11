No alla violenza sulle donne, un messaggio dal Carcere di Gazzi

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne la Casa Circondariale di Gazzi ha aderito all’iniziativa simbolica proposta dal Presidente del Comitato per le Pari Opportunità della Polizia Penitenziaria, esponendo per l’intera giornata all’ingresso esterno della struttura, accanto la targa nominativa, le tele dipinte dalle detenute ristrette presso la Casa circondariale, realizzate nell’ambito di un laboratorio che ha previsto dibattito e confronto sulla tematica della violenza contro le donne e le bambine, raffiguranti delle scarpe rosse e una frase significativa.

L’iniziativa, accolta dalla direttrice Angela Sciavvicco, è stata coordinata dall’area giuridico-pedagocica dell’istituto ed ha la finalità di sensibilizzare la cittadinanza sulla problematica, dando nuovo impulso all’azione di contrasto alla violenza di genere nelle relazioni interpersonali.

