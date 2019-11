Come risparmiare sulle spese mensili e ottimizzare il proprio budget

Le famiglie italiane si trovano ogni mese a dover fare i conti con le voci del proprio bilancio, fra entrate e uscite, cercando di rimanere in attivo. Non si tratta mai di un’operazione scontata, né semplice, perché la gestione del proprio budget richiede molta attenzione e soprattutto scelte oculate. Ed è proprio per questa ragione che oggi scopriremo insieme come risparmiare sulle spese mensili: così capiremo come ottimizzare il nostro budget, e come adottare quei piccoli accorgimenti che – sul lungo periodo – possono darci la possibilità di mettere da parte una cifra cospicua.

I consigli migliori per risparmiare ogni mese

Per prima cosa, è bene prendere atto di un discorso: ogni giorno spendiamo delle cifre che potremmo tranquillamente mettere da parte. Oggi esistono poi degli strumenti che ci consentono di farlo in automatico, come le app per smartphone collegate al nostro conto, che ogni 24 ore prelevano e mettono da parte una certa somma. Il secondo consiglio è il seguente: meglio approfittare di uno strumento come il consolidamento debiti, un’operazione che può essere effettuata attraverso vari portali, ad esempio Younited Credit. Come funziona? Molto semplice: tutte le rate dei vari prestiti richiesti vengono spalmate nel lungo periodo, il che consente di pagare ogni mese degli importi più bassi. Quali sono gli altri consigli utili per risparmiare sulle spese mensili, ottimizzando il proprio budget familiare? Ad esempio fare molta attenzione allo shopping online (anche in vista del Black Friday), rendendolo più “complicato”, a mo’ di deterrente per gli acquisti. Uno dei suggerimenti più utili è questo: meglio non memorizzare i dati della carta di credito sulle piattaforme di shopping, così da avere l’opportunità di un’ulteriore riflessione prima dell’acquisto.

Altri suggerimenti utili per la mission risparmio

È sempre il caso di tenere traccia dei nostri conti, usando ancora una volta le app di pianificazione finanziaria, oppure manualmente, compilando un file Excel. In questo modo sapremo sempre quanto spendiamo, e quali sono le spese delle quali potremmo fare tranquillamente a meno. In secondo luogo, si suggerisce di gestire il proprio conto corrente tramite un conto online, visto che l’home banking ci permette di risparmiare su alcune spese operative che normalmente affronteremmo agli sportelli.

In realtà ci sono tanti altri consigli che possono fare al caso vostro, e fra questi troviamo la gestione virtuosa dei consumi energetici in casa: è possibile farlo usando le lampadine LED, evitando di lasciare in stand-by i device elettronici, e usando nel modo corretto i grandi elettrodomestici. Si può risparmiare persino sul cibo, congelando gli avanzi e utilizzandoli in seguito, oppure preparando in anticipo il menu dell’intera settimana, cercando di impiegare meno ingredienti possibili. Infine, ecco un trucco “evergreen”: sfruttare i periodi di saldi e gli sconti di fine stagione, che sanno come assicurare un risparmio davvero importante.

