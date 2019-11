Il teologo Vito Mancuso a Messina per presentare il suo libro “La forza di Essere Migliori”

Il teologo Vito Mancuso sarà a Messina per presentare il suo libro “La forza di Essere Migliori” (Garzanti, 2019). L’evento si svolgerà il prossimo giovedì 28 novembre, alle ore 17.30, il Salone delle Bandiere di Messina, in collaborazione con la Libreria Bonanzinga. L’iniziativa, introdotta da Mariella Urzì, Presidente di “Nuovi Orizzonti”, e moderata da Daniela Bonanzinga, si inserisce nell’ambito del ciclo di seminari “I lunedì della Parola”, promossi dalla Piccola Comunità “Nuovi Orizzonti”, insieme al Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, all’Associazione Mons. Oscar Romero, alla Chiesa valdese di Messina, al Segretariato per le Attività Ecumeniche di Messina, al Movimento Eucaristico Giovanile di Messina.

La presentazione del volume di Mancuso si inserisce nel ciclo di seminari che si svolgono, tra i mesi di novembre 2019 e di aprile 2020 nelle città di Messina e di Catanzaro, sul tema “L’annuncio del Vangelo di Papa Francesco: eresia o profezia?”, in quanto il magistero di Bergoglio richiama tutti ad una conversione piena, in senso laico prima ancora che religioso, che sia “integrale”, e coinvolga soprattutto la dimensione spirituale, quella più profonda, della persona umana.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it