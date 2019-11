Concorso vigili urbani: ecco i 186 nomi che hanno superato la prova selettiva

Sono 186 i candidati che hanno superato la prova selettiva per l’assunzione di 46 agenti della Polizia municipale. “Un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, con esclusione di quelli riservati più un ex equo”, si legge nella determina.

In tutto, a partecipare sono stati ben 795 cittadini. La prova scritta si terrà lunedì 9 dicembre alle 11:30, con convocazione alle 9:30, presso l’Aulario dell’Università degli Studi di Messina in via Pietro Castelli.

ECCO L’ELENCO

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it