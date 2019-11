Gualtieri Sicaminò, minaccia un minorenne con una pistola: arrestato

Minacce di morte da un 23enne di Gualtieri Sicaminò nei confronti di un ragazzino, a seguito di una banale lite. Qualcuno, ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti ed hanno identificato un minorenne.

Alla vista dei militari, il 23enne ha lasciato cadere a terra una pistola, tentando di nasconderla. Si trattava di una semiautomatica calibro 6,35, con matricola abrasa e il colpo in canna, pronto per essere esploso, e un altro proiettile nel caricatore.

Le forze dell’ordine hanno arrestato e portato al carcere di Barcellona K. P., per il reato di detenzione di arma clandestina, poi sequestrata e inviata al Ris di Messina per accertare se sia stata usata per altri reati.

