Incidente sul lavoro, operaio in gravi condizioni al Policlinico

E’ stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Messina un operaio caduto da una scala mentre lavorava all’incrocio tra il viale San Martino e la via Maddalena. L’incidente è avvenuto intorno alle 12: l’uomo avrebbe perso l’equilibrio cadendo da una scala mentre stava saldando una guaina ad un’altezza di circa tre metri.

Il lavoro si era necessario in seguito ad un principio di incendio che si era sviluppato a partire dall’impianto elettrico di un negozio. Per questo, sul posto c’erano anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it