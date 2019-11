Ricordato a Messina il 60° della Sezione Paracadutisti ANPd’I

I festeggiamenti per il 60° anniversario della Costituzione della Sezione ANPd’I di Messina, si sono svolti a Messina, presso la Caserma “Crisafulli Zuccarello” sede del 5° Reggimento Fanteria “Aosta”. Hanno preso parte rappresentanze di varie Sezioni ANPd’I del X° Gruppo Regionale di Calabria e Sicilia, il Consigliere Nazionale ANPd’I Pino Perrone, delegazioni dell’ANA Gruppo Alpini e dell’Arma di Cavalleria di Messina.

Le celebrazioni sono iniziate domenica 24 novembre alle ore 11,00 con la Santa Messa, dedicata a tutti i Caduti Paracadutisti. Una Liturgia particolare officiata dal Cappellano del X Gruppo Regionale, Paracadutista Padre Alfio Spampinato, che ha saputo magistralmente amalgamare Sacralità e Paracadutismo. Toccante ed incisiva le sua omelia, che è coincisa con la solennità di Cristo Re. La cerimonia religiosa si è conclusa con la preghiera del Paracadutista recitata dal Consigliere Nazionale Pino Perrone, accompagnata da religioso silenzio e dalla presenza dei Labari delle Sezioni del X Gruppo. Alle ore 12,00 tutti i presenti si sono recati nella Sala Riunioni per la Conferenza Rievocativa dei momenti più significativi della storia dell’ ANPd’I e della Sezione di Messina.

I lavori sono stati aperti dal Vicecomandante del 5° Rgt. “Aosta” Ten. Col. Attilio Vitale, che ha fatto gli onori di casa dando il benvenuto a tutti i partecipanti e a seguire il Presidente di Messina, paracadutista Francesco Soffli, che nell’illustrare ai Convenuti il significato del festoso evento ha ringraziato i presenti, il Comandante Col. Filippo Di Stefano, che ha caldeggiato e sostenuto l’iniziativa, il Vice Comandante Ten. Col. Attilio Vitale e tutto il personale militare e civile presente in caserma per supportare i partecipanti. Il Cons. Naz. Paracadutista Pino Perrone, ha espresso gli auguri anche a nome di tutto il X° Gruppo Regionale ed elogiato la Sezione di Messina per le attività svolte e la lodevole iniziativa. Infine il Comm. Paracadutista Vittore Spampinato, Presidente Onorario e conoscitore di tutta l’ANPd’I, ha saputo far rivivere i momenti più salienti dei 60 anni di vita della Sezione nata nel lontano 1959 per opera di un piccolo gruppo di Paracadutisti Militari in congedo, e della quale ne è stato il Presidente per oltre 40 anni.

Nel corso della manifestazione è stata degnamente ricordata la figura del compianto 1° Capitano paracadutista Paolo Lucifora, alla presenza del figlio Salvatore che, commosso ha ringraziato tutti. Il 1° Cap. Lucifora è stato uno dei 400 combattenti dell’VIII° Btg. inquadrato nel 185° Rgt. “Nembo” nella Battaglia dello Zillastro, al quale nel 2012 è stata intitolata la Sezione di Messina.

Al termine della conferenza sono stati distribuiti agli ospiti Illustri ed ai rappresentanti delle Sezioni del X Gruppo Regionale di Calabria e Sicilia, i medaglioni commemorativi, mentre a tutti i presenti sono state consegnate le targhe di partecipazione. A seguire il Ten. Col. Vitale, nel ruolo di appassionato cicerone, ha accompagnato i presenti al Museo dei Cimeli reggimentali.

