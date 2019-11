Gioiosa Marea: 65enne arrestato dai Carabinieri per i reati di resistenza, oltraggio e violenza a Pubblico ufficiale

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Messina, hanno arrestato il 65enne A.T. per i reati di resistenza, oltraggio e violenza a Pubblico ufficiale, inosservanza alle prescrizioni inerenti alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato poiché condannato alla pena di 1 anno, 10 mesi e 22 giorni di reclusione per i reati di resistenza, oltraggio e violenza a Pubblico ufficiale, inosservanza alle prescrizioni inerenti alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, commessi tra gli anni 2007 e 2012 nella Provincia di Palermo ed in Gioiosa Marea.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari per l’espiazione della pena.

